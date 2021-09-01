Насонкин Олег Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1938
Дата смерти01.09.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Насонкина Серафима Алексеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.09.2021