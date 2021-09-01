Насонкин Олег Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонкин Олег Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1938

Дата смерти

01.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насонкина Серафима Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.09.2021
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