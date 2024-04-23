Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Георгиевич

Василий Георгиевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

Около 1840

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Георгий Ильич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1862

Сын: Сидор Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Сидор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Митрофан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1870

Сын: Феодосий Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1873

Сын: Илья Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1876

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Анисья Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1878

Сын: Прохор Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1881

Сын: Арсений Васильевич

Мать ребёнка: Анисья Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.