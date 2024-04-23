Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Георгий Ильич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1862
Сын: Сидор Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Сидор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Митрофан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1870
Сын: Феодосий Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1873
Сын: Илья Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1876
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
24.07.1878
Сын: Прохор Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
22.01.1881
Сын: Арсений Васильевич
Мать ребёнка: Анисья Филипповна