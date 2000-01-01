Затицкий Ян Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затицкий Ян Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зятицкий Лев Иосифович

Мать: Бахменд Этта Ароновна

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