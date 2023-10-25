(Рязанова) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рязанова) Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Дмитрий Лукьянович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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