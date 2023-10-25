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(Рязанова) Вера Дмитриевна
(Рязанова) Вера Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рязанов Дмитрий Лукьянович
Мать
?
Дети
?
Геннадий
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Рязанов Дмитрий Лукьянович
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Геннадий
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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