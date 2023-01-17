Хайруллин Фазылкарам Хайруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллин Фазылкарам Хайруллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1930

Дочь: Аслямова Савия Фазыловна

Мать ребёнка: Хайруллина Тайфа Давлетгареевна

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1937

Сын: Хайруллин Рауф Фазылкарамович

Мать ребёнка: Хайруллина Тайфа Давлетгареевна

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Тётя альфия Самигуллова
Рождение ребёнка
17.11.1939

Дочь: Хайруллина Венера Фазылкарамовна

Мать ребёнка: Хайруллина Тайфа Давлетгареевна

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина Тайфа Давлетгареевна

Смерть
Неизвестно
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