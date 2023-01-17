Хайруллин Фазылкарам Хайруллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1930
Дочь: Аслямова Савия Фазыловна
Мать ребёнка: Хайруллина Тайфа Давлетгареевна
Рождение ребёнка
20.07.1937
Сын: Хайруллин Рауф Фазылкарамович
Мать ребёнка: Хайруллина Тайфа Давлетгареевна
Тётя альфия Самигуллова
Рождение ребёнка
17.11.1939
Дочь: Хайруллина Венера Фазылкарамовна
Мать ребёнка: Хайруллина Тайфа Давлетгареевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно