Иванов Н М
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Н
Мать ребёнка: Иванова В Г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Семен Н
Мать ребёнка: Иванова В Г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Надежда Н
Мать ребёнка: Иванова В Г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Н
Мать ребёнка: Иванова В Г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Н
Мать ребёнка: Иванова В Г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Зоя
Мать ребёнка: Иванова В Г
Смерть
Неизвестно