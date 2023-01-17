Пономарева Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Авдотья Ивановна

Пономарева Авдотья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Пономарев Яков Алексеевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пономарев Давид Яковлевич

Отец ребёнка: Пономарев Яков Алексеевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пономарев Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Пономарев Яков Алексеевич

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close