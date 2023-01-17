Белова Элеонора Гельфридовна
Место рождения
Дата рождения25.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1961
Рождение ребёнка
13.07.1982
Дочь: Белова Ирина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
09.03.1991
Муж: Угаров Игорь Юрьевич
Развод
12.04.1994
Муж: Угаров Игорь Юрьевич
Бракосочетание
04.10.2002
Рождение ребёнка
14.01.2003
Дочь: Пескова Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: не указан