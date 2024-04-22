Наталья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Иосифовна

Место рождения

Быково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1877 ст.

Отец: Иосиф Фёдорович

Мать: Мария Афанасьевна

Быково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Крещение
28.08.1877 ст.
Рыкшино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Отставной рядовой проживающий в деревне Бусолово Леонтий Андреев и деревни Клопова крестьянина Бориса Федорова жена Стефанида незаконорожденная.
Бракосочетание
28.04.1899 ст.

Муж: Василий Антонович

Рыкшино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Первым браком, православные. По жениху: крестьянин Псковской губернии, Велейской волости, деревни Хомичи Матвей Николаев и Витебский мещанин селения Боброва Семён Лаврентьев. По невесте: Псковской губ... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1899 ст.

Сын: Аггей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Самуйлово, Рыкшинская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович

Рождение ребёнка
28.03.1904 ст.

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Рождение ребёнка
25.11.1907 ст.

Сын: Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Рождение ребёнка
15.12.1911 ст.

Сын: Лукьян Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович

Место жительства
Неизвестно
Клопова, Рыкшинская волость, Невельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Самуйлово, Рыкшинская волость, Невельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Быково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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