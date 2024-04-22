Наталья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения26.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1877 ст.
Отец: Иосиф Фёдорович
Мать: Мария Афанасьевна
Крещение
28.08.1877 ст.
Отставной рядовой проживающий в деревне Бусолово Леонтий Андреев и деревни Клопова крестьянина Бориса Федорова жена Стефанида незаконорожденная.
Бракосочетание
28.04.1899 ст.
Муж: Василий Антонович
Первым браком, православные. По жениху: крестьянин Псковской губернии, Велейской волости, деревни Хомичи Матвей Николаев и Витебский мещанин селения Боброва Семён Лаврентьев. По невесте: Псковской губ... Показать все
Рождение ребёнка
16.12.1899 ст.
Сын: Аггей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
28.03.1904 ст.
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
25.11.1907 ст.
Сын: Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
15.12.1911 ст.
Сын: Лукьян Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович
Место жительства
Неизвестно
Клопова, Рыкшинская волость, Невельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно