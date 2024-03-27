Смирнова (Оболкина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оболкин Семён
Мать: Оболкина Агафья
Рождение ребёнка
06.08.1939
Дочь: Калёнова Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Второй Муж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Яков Кузьмич
Смерть
Около ?.08.1951
Похороны
Неизвестно
Москва, Таганское кладбище