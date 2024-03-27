Смирнова (Оболкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Оболкина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оболкин Семён

Мать: Оболкина Агафья

Рождение ребёнка
06.08.1939

Дочь: Калёнова Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второй Муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Яков Кузьмич

Смерть
Около ?.08.1951
Похороны
Неизвестно
Москва, Таганское кладбище
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