Зирнис - -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
Около ?.10.1923
вместе с женой проживал на Черновских копях (с 1941 г. посёлок включён в состав города Читы)
Работа или профессия
Около ?.10.1923
работал механиком на Черновских копях
Смерть
Неизвестно