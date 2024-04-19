Зирнис - - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зирнис - -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зирнис (Рабинович) Люба (Любовь) Соломоновна

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
Около ?.10.1923
Чита, город Чита, Забайкальский край
вместе с женой проживал на Черновских копях (с 1941 г. посёлок включён в состав города Читы)
Работа или профессия
Около ?.10.1923
Чита, город Чита, Забайкальский край
работал механиком на Черновских копях
Смерть
Неизвестно

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