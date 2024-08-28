Тарасова Елизавета (Елисавета - Елизовета) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1877 по 1879 ст.
Дата смерти13.01.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1877 по 1879 ст.
Отец: Вяткин Никита Данилович
Мать: не указана
Приемный отец
Место жительства
Неизвестно
Приемная дочь Никиты Даниловича Вяткина
Бракосочетание
30.06.1896 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
деревни Мося крестьянин 17 лет и 7 мес, 1 браком, правосл и деревни Мося приёмная дочь крестьянина Никиты Даниловича Вяткина девица Елизавета Алексеевна, 18 лет, правосл
Рождение ребёнка
19.03.1899 ст.
Дочь: Любимова (Тарасова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов Иван (Иоанн) Стефанович
Источник: ГАПК (ППК Ф стр 198 № 18)
Упоминание
1905 ст.
Исповед ведомости Покровской церкви с.Бахаревка
Смерть
13.01.1962
Исполнилось 83 года Старческая кахексия