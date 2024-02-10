Бибирахима Мухарлямовна
Место рождениядер. Ишли - Пичуш Моркинского района МАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметзянова Найля Хайдаровна
Отец ребёнка: Мингуллин Хайдар Мингуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саляхутдинова Рахиля Хайдаровна
Отец ребёнка: Мингуллин Хайдар Мингуллович
Рождение ребёнка
05.07.1941
Сын: Сафиуллин Гайса Хайдарович
Отец ребёнка: Мингуллин Хайдар Мингуллович
Смерть
Неизвестно