Бибирахима Мухарлямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибирахима Мухарлямовна

Место рождения

дер. Ишли - Пичуш Моркинского района МАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухарлям

Мать: Махида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметзянова Найля Хайдаровна

Отец ребёнка: Мингуллин Хайдар Мингуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саляхутдинова Рахиля Хайдаровна

Отец ребёнка: Мингуллин Хайдар Мингуллович

Рождение ребёнка
05.07.1941

Сын: Сафиуллин Гайса Хайдарович

Отец ребёнка: Мингуллин Хайдар Мингуллович

Смерть
Неизвестно

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