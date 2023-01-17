Червякова Афимья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Афимья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аксинья Васильевна

Отец ребёнка: Червяков Василий Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Червяков Василий Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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