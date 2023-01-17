Червякова Афимья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Червяков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Червяков Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно