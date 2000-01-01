Кочнова (Шмелева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнова (Шмелева) Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочнов Николай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочнов Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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