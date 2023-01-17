Беляков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1989

Дочь: Байдина Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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