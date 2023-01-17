Беляков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1989
Дочь: Байдина Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности