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Александра Павлова

Место рождения

Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

25.04.1861 ст.

Дата смерти

07.12.1863 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1861 ст.

Отец: Павел Мартынов

Мать: Василиса Фёдоровна

Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
26.04.1861 ст.
Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд
дворовый человек Алексей Аркадьев женка Акилина Мартынова
Смерть
07.12.1863 ст.
Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
09.12.1863 ст.
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