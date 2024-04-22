Александра Павлова
Место рождения
Дата рождения25.04.1861 ст.
Дата смерти07.12.1863 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1861 ст.
Отец: Павел Мартынов
Мать: Василиса Фёдоровна
Крещение
26.04.1861 ст.
Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд
дворовый человек Алексей Аркадьев женка Акилина Мартынова
Смерть
07.12.1863 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
09.12.1863 ст.