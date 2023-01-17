Рудзутак Ян Эрнестович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудзутак Ян Эрнестович

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Место рождения

х. Цауни, Гольдингенский уезд Курляндской губернии

Дата рождения

15.08.1887

Дата смерти

29.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

х. Цауни, Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Место жительства
С 1887
х. Цауни, Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920
Туркестанский край
Место жительства
С 1924 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.07.1938
Москва, город федерального значения Москва
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