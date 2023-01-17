Рудзутак Ян Эрнестович
Место рождениях. Цауни, Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Дата рождения15.08.1887
Дата смерти29.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
х. Цауни, Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Место жительства
С 1887
х. Цауни, Гольдингенский уезд Курляндской губернии
Место жительства
С 1918
Место жительства
С 1920
Туркестанский край
Место жительства
С 1924 по 1938
Смерть
29.07.1938