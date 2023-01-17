Потяркина Акулина (Акилина) Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения20.04.1899 ст.
Дата смерти14.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1899 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
14.07.1920
Дочь: Потяркина Алевтина Григорьевна
Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Потяркин Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Потяркин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1927
Сын: Потяркин Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1930
Дочь: Щербакова Римма Григорьевна
Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1933
Сын: Потяркин Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Потяркин Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович
Смерть
14.07.1957