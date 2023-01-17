Потяркина Акулина (Акилина) Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркина Акулина (Акилина) Евдокимовна

Потяркина Акулина (Акилина) Евдокимовна

avatar

Место рождения

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.04.1899 ст.

Дата смерти

14.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочмогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1918

Муж: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1920

Дочь: Потяркина Алевтина Григорьевна

Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Потяркин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Потяркин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1927

Сын: Потяркин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.06.1930

Дочь: Щербакова Римма Григорьевна

Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.02.1933

Сын: Потяркин Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Потяркин Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Потяркин Григорий Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.07.1957
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close