Масленникова (Шапошникова) Мария
Место рождениятамбовская губерния, Борисоглебский уезд
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1879
Отец: Шапошников Петр
Мать: Шапошникова ?
Бракосочетание
06.11.1898
Муж: Масленников Антон
Рождение ребёнка
15.02.1900
Дочь: (Масленниковак) Антонина
Отец ребёнка: Масленников Антон
Рождение ребёнка
01.04.1901
Дочь: (Масленникова) Мария
Отец ребёнка: Масленников Антон
Рождение ребёнка
20.03.1902
Сын: Масленников Яков
Отец ребёнка: Масленников Антон
Рождение ребёнка
07.03.1904
Отец ребёнка: Масленников Антон
Рождение ребёнка
12.05.1905
Отец ребёнка: Масленников Антон
Рождение ребёнка
29.06.1906
Дочь: (Масленникова) Ольга
Отец ребёнка: Масленников Антон
Рождение ребёнка
06.10.1907
Дочь: (Масленникова) Таисия
Отец ребёнка: Масленников Антон
Рождение ребёнка
30.01.1918
Дочь: (Масленникова) Анна
Отец ребёнка: Масленников Антон
Смерть
Неизвестно