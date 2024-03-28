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Масленникова (Шапошникова) Мария

Место рождения

тамбовская губерния, Борисоглебский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шапошников Петр

Мать: Шапошникова ?

Бракосочетание
06.11.1898

Муж: Масленников Антон

Рождение ребёнка
15.02.1900

Дочь: (Масленниковак) Антонина

Отец ребёнка: Масленников Антон

Рождение ребёнка
01.04.1901

Дочь: (Масленникова) Мария

Отец ребёнка: Масленников Антон

Рождение ребёнка
20.03.1902

Сын: Масленников Яков

Отец ребёнка: Масленников Антон

Рождение ребёнка
07.03.1904

Сын: Масленников Александр

Отец ребёнка: Масленников Антон

Рождение ребёнка
12.05.1905

Сын: Масленников Константин

Отец ребёнка: Масленников Антон

Рождение ребёнка
29.06.1906

Дочь: (Масленникова) Ольга

Отец ребёнка: Масленников Антон

Рождение ребёнка
06.10.1907

Дочь: (Масленникова) Таисия

Отец ребёнка: Масленников Антон

Рождение ребёнка
30.01.1918

Дочь: (Масленникова) Анна

Отец ребёнка: Масленников Антон

Смерть
Неизвестно

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