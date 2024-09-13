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Басалаев Егор Васильвич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Жил в Милофаново Никольского района Вологодской области, после пожара в деревне переехали в д. Герасимово. Первая жена умерла (мама Евдокии) и женился на второй Басалаевой Ульяне
Рождение ребёнка
27.12.1923

Дочь: Басалаева Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1977

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