Басалаев Егор Васильвич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Жил в Милофаново Никольского района Вологодской области, после пожара в деревне переехали в д. Герасимово. Первая жена умерла (мама Евдокии) и женился на второй Басалаевой Ульяне
Рождение ребёнка
27.12.1923
Дочь: Басалаева Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1977