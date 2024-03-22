Албарцева (Синёва) Клавдия Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлбарцева (Синёва) Клавдия Пантелеймоновна

Албарцева (Синёва) Клавдия Пантелеймоновна

Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

08.05.1932

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1932

Отец: Синёв Пантелеймон Андреевич

Мать: Синёва Мария Александровна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.02.1960

Сын: Албарцев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Албарцев Александр Павлович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.05.1961

Дочь: Хабибрахманова Галина Александровна

Отец ребёнка: Албарцев Александр Павлович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.03.1966

Дочь: Филиппова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Албарцев Александр Павлович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Албарцев Александр Павлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close