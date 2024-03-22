Албарцева (Синёва) Клавдия Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения08.05.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1932
Рождение ребёнка
27.02.1960
Сын: Албарцев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Албарцев Александр Павлович
Рождение ребёнка
17.05.1961
Дочь: Хабибрахманова Галина Александровна
Отец ребёнка: Албарцев Александр Павлович
Рождение ребёнка
14.03.1966
Дочь: Филиппова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Албарцев Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно