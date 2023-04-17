Соколкин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколкин Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1955

Дочь: Каменщикова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Соколкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1957

Сын: Соколкин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Соколкина Александра Ивановна

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколкина Александра Ивановна

Смерть
11.08.1973
Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
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