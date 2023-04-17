Соколкин Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.08.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1955
Дочь: Каменщикова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Соколкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1957
Сын: Соколкин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Соколкина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1973