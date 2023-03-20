Шестаков Степан Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Шестаков Тихон Семенович
Мать: Шестакова Марья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Домна Степановна
Мать ребёнка: Шестакова Арина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шестаков Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Шестакова Катерина Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Арина
Смерть
Неизвестно