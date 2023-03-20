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Шестаков Степан Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шестаков Тихон Семенович

Мать: Шестакова Марья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Домна Степановна

Мать ребёнка: Шестакова Арина

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шестаков Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Шестакова Катерина Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Катерина Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Арина

Смерть
Неизвестно
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