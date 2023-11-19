Лукиных Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти20.12.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1890
Дочь: (Лукиных) Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Лукиных Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
03.08.1891
Дочь: (Лукиных) Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Лукиных Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
29.01.1893
Дочь: Лукиных Меланья Кирилловна
Отец ребёнка: Лукиных Кирилл Карпович
Рождение ребёнка
11.03.1894
Сын: Лукиных Никифор Кириллович
Отец ребёнка: Лукиных Кирилл Карпович
Смерть
20.12.1894 ст.