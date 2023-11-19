Лукиных Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукиных Прасковья Васильевна

Лукиных Прасковья Васильевна

Место рождения

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1867

Дата смерти

20.12.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукиных Кирилл Карпович

Рождение ребёнка
22.04.1890

Дочь: (Лукиных) Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Лукиных Кирилл Карпович

Рождение ребёнка
03.08.1891

Дочь: (Лукиных) Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Лукиных Кирилл Карпович

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.01.1893

Дочь: Лукиных Меланья Кирилловна

Отец ребёнка: Лукиных Кирилл Карпович

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.03.1894

Сын: Лукиных Никифор Кириллович

Отец ребёнка: Лукиных Кирилл Карпович

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
20.12.1894 ст.
Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.