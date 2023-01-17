Забеленова Наталья Андреевна
Место рожденияТатарской АССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарской АССР
Рождение ребёнка
07.05.1923
Сын: Атаманов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
С. Биктимирово Татарской АССР Алькеевского района
Смерть
1977
Дрофа, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край