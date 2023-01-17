Забеленова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забеленова Наталья Андреевна

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Место рождения

Татарской АССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарской АССР
Рождение ребёнка
07.05.1923

Сын: Атаманов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

С. Биктимирово Татарской АССР Алькеевского района
Смерть
1977
Дрофа, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
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