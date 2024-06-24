Верхотурова Ульяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Верхотурова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Верхотурова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Верхотурова) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Сидорович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Верхотуров Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Сидорович
Смерть
Неизвестно