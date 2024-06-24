Верхотурова Ульяна Георгиевна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Верхотурова Ульяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: Софонова Евдокия Фаламиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Григорий Сидорович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Верхотурова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Сидорович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Верхотурова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Сидорович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Верхотурова) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Сидорович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Верхотуров Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Верхотуров Григорий Сидорович

Смерть
Неизвестно

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