Абрамичев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамичев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамичева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Абрамичева Гульнара Флюровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамичева Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Абрамичева Гульнара Флюровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамичева Гульнара Флюровна

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