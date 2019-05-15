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Кирток Николай

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Место рождения

Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница

Дата рождения

19.12.1935

Дата смерти

09.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935

Отец: Кирток Ефим

Мать: Боровая Матрена (Мотря)

Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь на шахте
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирток София Федоровна

Смерть
09.09.1992
Луганская обл., Червонопартизанск
Причина смерти: рак правого легкого
Похороны
Неизвестно
Луганская обл., г. Червонопартизанск
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