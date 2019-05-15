Кирток Николай
Место рожденияНиколаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
Дата рождения19.12.1935
Дата смерти09.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935
Отец: Кирток Ефим
Мать: Боровая Матрена (Мотря)
Николаевская область, Баштанский район, С. Добрая Криница
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь на шахте
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирток София Федоровна
Смерть
09.09.1992
Луганская обл., Червонопартизанск
Причина смерти: рак правого легкого
Похороны
Неизвестно
Луганская обл., г. Червонопартизанск