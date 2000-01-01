Медведева (Киселева) Валерия Алексеевна
Место рожденияХабаровск
Дата рождения25.12.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1990
Отец: не указан
Мать: Ирина Алексеевна
Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрашевич Артем Дмитриевич
Отец ребёнка: Некрашевич Дмитрий Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Александрова
Отец ребёнка: Медведев Александр
Хабаровск
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск