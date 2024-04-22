Тихонов Родион Тихонович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1760
Сын: Родионов Семен Родионович
Мать ребёнка: Егорова Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Родионов Григорий Родионович
Мать ребёнка: Егорова Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Егорова Агриппина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782