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Тихонов Родион Тихонович

Место рождения

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Андреев Тихон Андреевич

Мать: Ананьина Матрена Ананьевна

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Родионов Семен Родионович

Мать ребёнка: Егорова Агриппина Егоровна

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Родионов Григорий Родионович

Мать ребёнка: Егорова Агриппина Егоровна

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Родионов Иван Родионович

Мать ребёнка: Егорова Агриппина Егоровна

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Агриппина Егоровна

Смерть
После 1782
Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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