(Виноградова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Виноградова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1922

Дата смерти

26.08.2008

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1922

Отец: Виноградов Иван Федорович

Мать: (Вышехтонова) Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желенко Яков Федорович

Рождение ребёнка
28.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желенко Яков Федорович

Рождение ребёнка
12.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Желенко Яков Федорович

Смерть
26.08.2008

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