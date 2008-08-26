(Виноградова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1922
Дата смерти26.08.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Желенко Яков Федорович
Рождение ребёнка
12.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Желенко Яков Федорович
Смерть
26.08.2008