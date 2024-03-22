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Дорофей

Место рождения

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Около 1760

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Дорофеева Агафья Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Дорофеев Терентий Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Дорофеева Анастасия Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Дорофеев Евстафий Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Дорофеев Лукьян Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Около 1760
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