Дорофей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиОколо 1760
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Дорофеева Агафья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Дорофеев Терентий Дорофеевич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Дорофеева Анастасия Дорофеевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Дорофеев Евстафий Дорофеевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Дорофеев Лукьян Дорофеевич
Смерть
Около 1760