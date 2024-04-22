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Барышников Юрий Владимирович
Барышников Юрий Владимирович
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Древо
Место рождения
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
Дата рождения
31.03.1980
Пол
Мужской
Отец
Барышников Владимир (Валентин) Максимович
После 1942 г.р.
Мать
Барышникова (Степанова) Анна Федоровна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1980
Отец:
Барышников Владимир Максимович
Мать:
Барышникова Анна Федоровна
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
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