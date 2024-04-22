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Барышников Юрий Владимирович

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

31.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1980

Отец: Барышников Владимир Максимович

Мать: Барышникова Анна Федоровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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