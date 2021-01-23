Кучерявый Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявый Сергей Николаевич

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, Россия

Дата рождения

03.04.1964

Дата смерти

23.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.01.2021

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