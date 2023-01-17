Алимова Дария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Дария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1900

Сын: Алимов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Алимов Андрей Иванович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Алимов Андрей Иванович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1902

Сын: Алимов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Алимов Андрей Иванович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1904

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Алимов Андрей Иванович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Алимов Андрей Иванович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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