Алимова Дария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1900
Отец ребёнка: Алимов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1901
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Алимов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1902
Отец ребёнка: Алимов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1904
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Алимов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Алимов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно