Лехницкий Сергей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лехницкий Сергей Георгиевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

22.06.1909

Дата смерти

10.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1909 по 1926
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1927 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1937 по 1959
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1959 по 1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.09.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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