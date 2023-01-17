Лехницкий Сергей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1909
Дата смерти10.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1909 по 1926
Место жительства
С 1927 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1959
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1959 по 1981
Смерть
10.09.1981