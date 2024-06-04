Солодянкин Иван Иванов
Место рожденияпоч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Солодянкин Иван Спиридонов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Солодянкин Афанасий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1719