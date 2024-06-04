Солодянкин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Иван Иванов

Место рождения

поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Солодянкин Иван Спиридонов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Солодянкин Афанасий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1719

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