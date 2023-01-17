Насыри (Насыров) Каюм (Габделькаюм) Габденнасырович
Место рожденияВерхние Ширданы, Зеленодольский р-н, Татарстан
Дата рождения14.02.1825
Дата смерти20.08.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение