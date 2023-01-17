Насыри (Насыров) Каюм (Габделькаюм) Габденнасырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыри (Насыров) Каюм (Габделькаюм) Габденнасырович

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Место рождения

Верхние Ширданы, Зеленодольский р-н, Татарстан

Дата рождения

14.02.1825

Дата смерти

20.08.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Ширданы, Зеленодольский р-н, Татарстан
Место жительства
С 1855
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.08.1902
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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