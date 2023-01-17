Покрышкин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.03.1913
Дата смерти13.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1913
Место жительства
По 1933
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1934 по 1938
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
С 1934 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1940
г. Бельцы, Молдавская ССР
Место жительства
С 1948
Место жительства
С 1959
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
13.11.1985
Место жительства
По 1985