Покрышкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкин Александр Иванович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

06.03.1913

Дата смерти

13.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1913
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
По 1933
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1934 по 1938
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
С 1934 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1940
г. Бельцы, Молдавская ССР
Место жительства
С 1948
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1959
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
13.11.1985
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1985
Москва, город федерального значения Москва
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