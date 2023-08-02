Ахметова Таипа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметова Таипа

Ахметова Таипа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Алхат Василевич

Отец ребёнка: Ахметов Василь Ахматович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Эльфат Василевич

Отец ребёнка: Ахметов Василь Ахматович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габитова Майсара Василевна

Отец ребёнка: Ахметов Василь Ахматович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаяршина Магасима Василевна

Отец ребёнка: Ахметов Василь Ахматович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Василь Ахматович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close