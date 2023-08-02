Ахметова Таипа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахметов Василь Ахматович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахметов Василь Ахматович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габитова Майсара Василевна
Отец ребёнка: Ахметов Василь Ахматович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаяршина Магасима Василевна
Отец ребёнка: Ахметов Василь Ахматович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно