Целковик (Изотова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1987
Сын: Целковик Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Целковик Юрий Владимирович
Рождение ребёнка
14.02.1989
Дочь: Фокина (Целковик) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Целковик Юрий Владимирович
Смерть
Неизвестно