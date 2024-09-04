Целковик (Изотова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целковик (Изотова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целковик Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
29.04.1987

Сын: Целковик Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Целковик Юрий Владимирович

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
14.02.1989

Дочь: Фокина (Целковик) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Целковик Юрий Владимирович

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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