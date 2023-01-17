Богданова (Панова) Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панов Яков ?
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1823
Рождение ребёнка
27.06.1824
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович
Рождение ребёнка
05.08.1825
Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович
Рождение ребёнка
10.10.1827
Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович
Рождение ребёнка
06.03.1830
Сын: Богданов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович
Рождение ребёнка
01.02.1832
Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович
Рождение ребёнка
11.08.1834
Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович
Рождение ребёнка
07.05.1838
Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович
Рождение ребёнка
19.04.1841
Сын: Богданов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович
Смерть
Неизвестно