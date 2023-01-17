Богданова (Панова) Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Панова) Феодосия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Яков ?

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1823

Муж: Богданов Иван Лукъянович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.06.1824

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1825

Сын: Богданов Иван Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.10.1827

Сын: Богданов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.03.1830

Сын: Богданов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1832

Сын: Богданов Симеон Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.08.1834

Сын: Богданов Фотий Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.05.1838

Сын: Богданов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.04.1841

Сын: Богданов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Лукъянович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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