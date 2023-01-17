Сахарова Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахарова Анна Александрова

Сахарова Анна Александрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1880 и 1885

Муж: Сахаров Иван Платонович

Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Сахаров Николай Иванов

Отец ребёнка: Сахаров Иван Платонович

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 392 МК с.Левашово Костромского уезда за 1883-1885 годы
Рождение ребёнка
24.09.1887

Сын: Сахаров Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Платонович

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.11.1889

Сын: Сахаров Александр Иванов

Отец ребёнка: Сахаров Иван Платонович

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф. 230 оп. 11-11 д. 2149 МК Левашово 1886-1889
Рождение ребёнка
19.02.1894

Дочь: Ираида Иванова

Отец ребёнка: Сахаров Иван Платонович

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.2162 Метрическая книга церкви с.Левашово Костромского уезда за 1894-1895
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close