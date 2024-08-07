Стефан Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Агафья Захарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Стефанова
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разуваева Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Анна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Сын: Павел Стефанов
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Сын: Ефрем Стефанов
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Агафья Стефанова
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Сын: Разуваев Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Анна Семенова
Смерть
Неизвестно