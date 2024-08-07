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Стефан Иванов

Место рождения

Волдынь, Талдомский, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Жена

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Агафья Захарова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Стефанова

Мать ребёнка: Анна Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разуваева Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Анна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семенова

Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Павел Стефанов

Мать ребёнка: Анна Семенова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Сын: Ефрем Стефанов

Мать ребёнка: Анна Семенова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Агафья Стефанова

Мать ребёнка: Анна Семенова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Сын: Разуваев Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Анна Семенова

Волдынь, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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