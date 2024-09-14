Саенко (Варава) Анна Назариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саенко (Варава) Анна Назариевна

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Место рождения

Керасиров

Дата рождения

29.11.1882 ст.

Дата смерти

После 1954

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1882 ст.

Отец: Варава Назарий Фёдорович

Мать: Варава Евфросиния Иоакимовна

Бракосочетание
23.05.1901

Муж: Голодный Павел Зиновьевич

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.

Дочь: Полякова (Голодная) Марфа Павловна

Отец ребёнка: Голодный Павел Зиновьевич

Луценков, Гриневская волость, Роменский уезд
Бракосочетание
14.04.1906 ст.

Муж: Саенко Константин Матвеевич

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.

Сын: Саенко Александр Константинович

Отец ребёнка: Саенко Константин Матвеевич

Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.

Дочь: Саенко Мария Константиновна

Отец ребёнка: Саенко Константин Матвеевич

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.

Дочь: Квашко (Саенко) Параскева Константиновна

Отец ребёнка: Саенко Константин Матвеевич

Беседовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Саенко Михаил Константинович

Отец ребёнка: Саенко Константин Матвеевич

Рождение ребёнка
09.07.1921

Сын: Саенко Пётр Константинович

Отец ребёнка: Саенко Константин Матвеевич

Смерть
После 1954
Маршалы, Сумська область

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