Саенко (Варава) Анна Назариевна
Место рожденияКерасиров
Дата рождения29.11.1882 ст.
Дата смертиПосле 1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1882 ст.
Бракосочетание
23.05.1901
Рождение ребёнка
06.07.1902 ст.
Дочь: Полякова (Голодная) Марфа Павловна
Отец ребёнка: Голодный Павел Зиновьевич
Луценков, Гриневская волость, Роменский уезд
Бракосочетание
14.04.1906 ст.
Рождение ребёнка
09.04.1907 ст.
Сын: Саенко Александр Константинович
Отец ребёнка: Саенко Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
12.08.1908 ст.
Дочь: Саенко Мария Константиновна
Отец ребёнка: Саенко Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.
Дочь: Квашко (Саенко) Параскева Константиновна
Отец ребёнка: Саенко Константин Матвеевич
Беседовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Саенко Михаил Константинович
Отец ребёнка: Саенко Константин Матвеевич
Рождение ребёнка
09.07.1921
Сын: Саенко Пётр Константинович
Отец ребёнка: Саенко Константин Матвеевич
Смерть
После 1954
Маршалы, Сумська область