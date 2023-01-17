Никитина (Железцова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Железцова) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1905 ст.

Дата смерти

22.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.

Отец: Железцов Григорий Павлович

Мать: Железцова Мария Никитична

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1923

Муж: Никитин Тимофей Ананьевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1924

Дочь: Родионова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Ананьевич

хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Рождение ребёнка
07.01.1928

Дочь: Смирнова Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Ананьевич

хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Рождение ребёнка
19.01.1930

Дочь: Кабанова Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Ананьевич

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1937

Сын: Никитин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Никитин Тимофей Ананьевич

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.01.1942
Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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