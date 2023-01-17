Никитина (Железцова) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1905 ст.
Дата смерти22.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
24.07.1924
Дочь: Родионова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Ананьевич
хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Рождение ребёнка
07.01.1928
Дочь: Смирнова Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Ананьевич
хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Рождение ребёнка
19.01.1930
Дочь: Кабанова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Ананьевич
Рождение ребёнка
29.12.1937
Сын: Никитин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Никитин Тимофей Ананьевич
Смерть
22.01.1942