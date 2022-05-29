Романов Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1888
Дата смерти27.08.1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1888
Отец: Романов Георгий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Романова Варвара Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1921
Дочь: Романова Фаина Александровна
Мать ребёнка: Романова Курочкина Нина Ливерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Борис Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Николай Александрович
Мать ребёнка: Романова Курочкина Нина Ливерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Раиса Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.08.1937