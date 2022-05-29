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Романов Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1888

Дата смерти

27.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1888

Отец: Романов Георгий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Романова Варвара Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1921

Дочь: Романова Фаина Александровна

Мать ребёнка: Романова Курочкина Нина Ливерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Борис Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай Александрович

Мать ребёнка: Романова Курочкина Нина Ливерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Раиса Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.08.1937
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