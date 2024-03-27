Митина (Байкова) Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Байкова) Фекла Петровна

Место рождения

п. Тума, Рязанская область, Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Байков Петр Епифанович

Мать: Байкова Екатерина Андреевна

п. Тума, Рязанская область, Россия
Рождение ребёнка
06.06.1921

Сын: Антонов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Антонов Александр

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
30.01.1933

Сын: Митин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Митин Григорий Сергеевич

р.п.Тума, Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Митин Григорий Сергеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Антонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Григорий Сергеевич

р.п Тума
Смерть
1977
р.п.Тума, Рязанской обл.
Похороны
Неизвестно
р.п.Тума, Рязанской обл.
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