Корягин Егор Максимович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Около 1890
Жена: Х
Бракосочетание
Около 1894
Жена: Корягина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1896 ст.
Дочь: Корягина Мария Егоровна
Мать ребёнка: Корягина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Корягина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Корягина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Корягина Дарья Ивановна
Бракосочетание
1914
Смерть
Неизвестно