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Корягин Егор Максимович

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Место рождения

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Корягин Максим Егорович

Мать: Корягина Агриппина Васильевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Х

Бракосочетание
Около 1894

Жена: Корягина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
04.06.1896 ст.

Дочь: Корягина Мария Егоровна

Мать ребёнка: Корягина Дарья Ивановна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Корягина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Корягина Дарья Ивановна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корягин Василий Егорович

Мать ребёнка: Корягина Дарья Ивановна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
1914

Жена: Корягина Клавдия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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